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Осимхен хочет перейти в «Челси», но не готов идти на понижение зарплаты — Хоукинс

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен ждёт нового предложения от «Челси», которое устраивало бы его с точки зрения заработной платы. Об этом сообщает журналист Фабрис Хоукинс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, нигерийский футболист хочет стать игроком лондонского клуба, но не готов идти на понижение заработной платы. Подчёркивается, что на текущий момент Осимхен ближе к переходу в саудовский «Аль-Ахли».

Ранее в СМИ появлялась информация, что «синие» готовят новое предложение для нападающего «Наполи».

В сезоне-2023/2024 итальянского чемпионата Виктор Осимхен сыграл 25 матчей, отметившись 15 голами и тремя результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего нападающего в € 100 млн.

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