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Смородская назвала базовый, по её мнению, клуб сборной России

Смородская назвала базовый, по её мнению, клуб сборной России
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает железнодорожников базовым клубом для сборной России.

«Можно назвать «Локомотив» базовым клубом сборной, так как восемь футболистов – это очень много. Думаю, что Карпин не просто так вызвал Батракова. Не для того, чтобы он просто прочувствовал атмосферу сборной, а для того, чтобы Алексей проявил себя. Хорошо, что с Батраковым вызвали еще и Самошникова, так как в «Локомотиве» у них хорошая связка», — приводит слова Смородской Metaratings.

Сегодня, 29 августа, сборная России объявила расширенный состав на сентябрьский учебно-тренировочный сбор, который начнётся 1 сентября. В рамках этого сбора команда Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча — с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков после шести матчей.

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