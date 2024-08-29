Смородская назвала базовый, по её мнению, клуб сборной России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает железнодорожников базовым клубом для сборной России.

«Можно назвать «Локомотив» базовым клубом сборной, так как восемь футболистов – это очень много. Думаю, что Карпин не просто так вызвал Батракова. Не для того, чтобы он просто прочувствовал атмосферу сборной, а для того, чтобы Алексей проявил себя. Хорошо, что с Батраковым вызвали еще и Самошникова, так как в «Локомотиве» у них хорошая связка», — приводит слова Смородской Metaratings.

Сегодня, 29 августа, сборная России объявила расширенный состав на сентябрьский учебно-тренировочный сбор, который начнётся 1 сентября. В рамках этого сбора команда Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча — с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков после шести матчей.