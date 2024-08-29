45-летний специалист Андреа Пирло уволен с поста главного тренера «Сампдории», выступающей в итальянской Серии B. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Итальянский тренер возглавил «Сампдорию» летом 2023 года. По итогам минувшего сезона Серии B подопечные Пирло заняли седьмое место и не смогли подняться в Серию А.

После трёх туров нынешнего сезона «Сампдория» набрала два очка и на текущий момент занимает 19-е, предпоследнее место. В этих трёх встречах подопечные Пирло два раза потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

Всего за время работы 45-летнего тренера «Сампдория» приняла участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых 18 раз победила, 10 раз сыграла вничью и 17 раз потерпела поражение.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: