«Челси» уступил «Серветту» в матче Лиги конференций, но прошёл в групповой этап

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций, в котором встречались швейцарский «Серветт» и английский «Челси». Игра прошла на стадионе «Стад де Женев» в Швейцарии. Матч начался в 21:30 по московскому времени. Встреча закончилась победой «Серветта» со счётом 2:1. «Челси» прошёл в групповой этап турнира (3:2 по сумме двух встреч).

На 14-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку, который реализовал пенальти. На 32-й минуте забил нападающий швейцарской команды Жереми Гийемено, которому ассистировал полузащитник Дерек Кутеса. На 72-й минуте французский нападающий Энцо Кривелли вывел «Серветт» вперёд.

Действующим обладателем трофея является греческий «Олимпиакос».