Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рапид Вена — Брага. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» уступил «Серветту» в матче Лиги конференций, но прошёл в групповой этап

«Челси» уступил «Серветту» в матче Лиги конференций, но прошёл в групповой этап
Комментарии

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций, в котором встречались швейцарский «Серветт» и английский «Челси». Игра прошла на стадионе «Стад де Женев» в Швейцарии. Матч начался в 21:30 по московскому времени. Встреча закончилась победой «Серветта» со счётом 2:1. «Челси» прошёл в групповой этап турнира (3:2 по сумме двух встреч).

Лига конференций . Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2024, четверг. 21:30 МСК
Серветт
Женева, Швейцария
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Нкунку – 14'     1:1 Гийемено – 32'     2:1 Кривелли – 72'    

На 14-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Челси» Кристофер Нкунку, который реализовал пенальти. На 32-й минуте забил нападающий швейцарской команды Жереми Гийемено, которому ассистировал полузащитник Дерек Кутеса. На 72-й минуте французский нападающий Энцо Кривелли вывел «Серветт» вперёд.

Действующим обладателем трофея является греческий «Олимпиакос».

Материалы по теме
Жеребьёвка новой Лиги чемпионов завершилась! Нас ждёт огромное количество топ-матчей! LIVE
Live
Жеребьёвка новой Лиги чемпионов завершилась! Нас ждёт огромное количество топ-матчей! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android