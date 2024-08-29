«Шэмрок Роверс» — ПАОК: Оздоев открыл счёт в матче

В эти минуты идёт ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором встречаются ирландский «Шэмрок Роверс» и греческий ПАОК. Игра проходит на стадионе «Таллахт» в Дублине. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по московскому времени. Первый матч между командами завершился победой ПАОКа со счётом 4:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 64-й минуте российский полузащитник Магомед Оздоев пасом на ход вывел один на один хавбека Андрия Живковича. Андрия переиграть вратаря соперника не смог, голкипер вышел и накрыл капитана ПАОКа. Затем Живкович успел откинуть мяч обратно на россиянина, который не промахнулся по оставленному голкипером створу.

Победитель этого матча выйдет в общий этап Лиги Европы, проигравшая команда отправится в общий этап Лиги конференций.

Напомним, действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта». В финале этого турнира в минувшем сезоне итальянский клуб выиграл у леверкузенского «Байера» со счётом 3:0.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: