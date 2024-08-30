Защитник Кён, которым интересовался «Спартак», будет арендован «Вердером» — Плеттенберг

25-летний левый защитник «Галатасарая» Деррик Кён, которым, по информации СМИ, интересовался московский «Спартак», будет арендован «Вердером» до конца сезона. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По сведениям источника, сделка предусматривает возможность выкупа футболиста за € 6 млн.

Ранее сообщалось, что Кён отказался от перехода в московский клуб из-за своего немецкого гражданства, поскольку правительство Германии выступило против того, чтобы спортсмены из Германии заключали контракты с российскими клубами.

Кён выступает в составе «Галатасарая» с февраля 2024 года. За этот период он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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