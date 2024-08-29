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«Шэмрок Роверс» — ПАОК: Чалов вышел на поле на 71-й минуте матча

«Шэмрок Роверс» — ПАОК: Чалов вышел на поле на 71-й минуте матча
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В эти минуты идёт ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором встречаются ирландский «Шэмрок Роверс» и греческий ПАОК. Игра проходит на стадионе «Таллахт» в Дублине. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по московскому времени. Первый матч между командами завершился победой ПАОКа со счётом 4:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Окончен
0 : 2
ПАОК
Салоники, Греция
0:1 Оздоев – 64'     0:2 Десподов – 75'    

На 71-й минуте на поле появился нападающий Фёдор Чалов.

Ранее, на 64-й минуте российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев открыл счёт во встрече. На 74-й минуте хавбек греческого клуба Кирилл Десподов укрепил его преимущество.

Победитель этого матча выйдет в общий этап Лиги Европы, проигравшая команда отправится в общий этап Лиги конференций.

Напомним, действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта». В финале этого турнира в минувшем сезоне итальянский клуб выиграл у леверкузенского «Байера» со счётом 3:0.

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