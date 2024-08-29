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«Шэмрок Роверс» — ПАОК: Чалов вышел на поле на 71-й минуте матча

В эти минуты идёт ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором встречаются ирландский «Шэмрок Роверс» и греческий ПАОК. Игра проходит на стадионе «Таллахт» в Дублине. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 по московскому времени. Первый матч между командами завершился победой ПАОКа со счётом 4:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 71-й минуте на поле появился нападающий Фёдор Чалов.

Ранее, на 64-й минуте российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев открыл счёт во встрече. На 74-й минуте хавбек греческого клуба Кирилл Десподов укрепил его преимущество.

Победитель этого матча выйдет в общий этап Лиги Европы, проигравшая команда отправится в общий этап Лиги конференций.

Напомним, действующим победителем Лиги Европы является «Аталанта». В финале этого турнира в минувшем сезоне итальянский клуб выиграл у леверкузенского «Байера» со счётом 3:0.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: