Результаты ответных матчей раунда плей-офф Лиги Европы 29 августа

Завершились ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы, которые проходили 29 августа. Представляем вашему вниманию результаты этих игр.
«Петроклуб» проиграл «Лудогорцу» со счётом 1:2.
АПОЭЛ победил РФШ со счётом 2:1.
«Эльфсборг» уступил «Мольде» со счётом 0:1.
«Андерлехт» выиграл у минского «Динамо» со счётом 1:0.
«Бешикташ» разгромил «Лугано» со счётом 5:1.
ФК «Стяуа» обыграл ЛАСК со счётом 1:0.
«Хартс» уступил «Виктории Пльзень» со счётом 0:1.
«ТСЦ Бачка Топола» уступил «Маккаби» из Тель-Авива со счётом 1:5.
«Рапид» сыграл вничью с «Брагой» 2:2.
«Шэмрок Роверс» проиграл ПАОКу со счётом 0:2.
«Аякс» разгромил «Ягеллонию» (3:0).
«Борац» сыграл вничью с «Ференцварошем» (1:1, 2:3 пен.)
Победители в этих парах квалифицировались в общий этап Лиги Европы, а проигравшие отправились в общий этап Лиги конференций.
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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