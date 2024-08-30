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Результаты ответных матчей раунда плей-офф Лиги Европы 29 августа

Результаты ответных матчей раунда плей-офф Лиги Европы 29 августа
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Завершились ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы, которые проходили 29 августа. Представляем вашему вниманию результаты этих игр.

«Петроклуб» проиграл «Лудогорцу» со счётом 1:2.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2024, четверг. 20:00 МСК
Петрокуб
Сарата-Галбенэ, Молдавия
Окончен
1 : 2
Лудогорец
Разград, Болгария
1:0 Амброс – 28'     1:1 Делев – 75'     1:2 Рик – 90+3'    
Удаления: Мудрак – 58' / нет

АПОЭЛ победил РФШ со счётом 2:1.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2024, четверг. 20:00 МСК
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
Окончен
2 : 1
2 : 4
РФШ
Рига, Латвия
0:1 Икауниекс – 40'     1:1 Сушич – 75'     2:1 Донис – 90+4'    

«Эльфсборг» уступил «Мольде» со счётом 0:1.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2024, четверг. 20:00 МСК
Эльфсборг
Борас, Швеция
Окончен
0 : 1
4 : 2
Мольде
Мольде, Норвегия
0:1 Бериша – 62'    

«Андерлехт» выиграл у минского «Динамо» со счётом 1:0.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2024, четверг. 21:00 МСК
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Окончен
1 : 0
Динамо Мн
Минск, Беларусь
1:0 Амузу – 83'    

«Бешикташ» разгромил «Лугано» со счётом 5:1.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2024, четверг. 21:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
5 : 1
Лугано
Лугано, Швейцария
1:0 Иммобиле – 7'     1:1 Влади – 59'     2:1 Фернандеш – 65'     3:1 Раф. Силва – 70'     4:1 Иммобиле – 71'     5:1 Учан – 90+2'    

ФК «Стяуа» обыграл ЛАСК со счётом 1:0.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2024, четверг. 21:30 МСК
Стяуа
Бухарест, Румыния
Окончен
1 : 0
ЛАСК
Линц, Австрия
1:0 Олару – 90+3'    

«Хартс» уступил «Виктории Пльзень» со счётом 0:1.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2024, четверг. 21:45 МСК
Хартс
Эдинбург, Шотландия
Окончен
0 : 1
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
0:1 Черв – 76'    

«ТСЦ Бачка Топола» уступил «Маккаби» из Тель-Авива со счётом 1:5.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
ТСЦ
Бачка-Топола, Сербия
Окончен
1 : 5
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
0:1 Addo – 2'     0:2 Addo – 6'     0:3 Асанте – 12'     0:4 Тургеман – 56'     0:5 Шахар – 89'     1:5 Mboungou – 90+2'    

«Рапид» сыграл вничью с «Брагой» 2:2.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
Рапид В
Вена, Австрия
Окончен
2 : 2
Брага
Брага, Португалия
1:0 Арри-Мби – 9'     2:0 Янссон – 47'     2:1 Эль-Уаззани – 68'     2:2 Орта – 70'    

«Шэмрок Роверс» проиграл ПАОКу со счётом 0:2.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Окончен
0 : 2
ПАОК
Салоники, Греция
0:1 Оздоев – 64'     0:2 Десподов – 75'    

«Аякс» разгромил «Ягеллонию» (3:0).

Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2024, четверг. 21:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Окончен
3 : 0
Ягеллония
Белосток, Польша
1:0 Фитц-Джим – 43'     2:0 Тейлор – 64'     3:0 Бробби – 71'    

«Борац» сыграл вничью с «Ференцварошем» (1:1, 2:3 пен.)

Лига Европы . Раунд плей-офф. 2-й матч
29 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 1
2 : 3
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
1:0 Граховац – 104'     1:1 Варга – 111'    

Победители в этих парах квалифицировались в общий этап Лиги Европы, а проигравшие отправились в общий этап Лиги конференций.

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