Результаты ответных матчей раунда плей-офф Лиги Европы 29 августа

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Завершились ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы, которые проходили 29 августа. Представляем вашему вниманию результаты этих игр.

«Петроклуб» проиграл «Лудогорцу» со счётом 1:2.

АПОЭЛ победил РФШ со счётом 2:1.

«Эльфсборг» уступил «Мольде» со счётом 0:1.

«Андерлехт» выиграл у минского «Динамо» со счётом 1:0.

«Бешикташ» разгромил «Лугано» со счётом 5:1.

ФК «Стяуа» обыграл ЛАСК со счётом 1:0.

«Хартс» уступил «Виктории Пльзень» со счётом 0:1.

«ТСЦ Бачка Топола» уступил «Маккаби» из Тель-Авива со счётом 1:5.

«Рапид» сыграл вничью с «Брагой» 2:2.

«Шэмрок Роверс» проиграл ПАОКу со счётом 0:2.

«Аякс» разгромил «Ягеллонию» (3:0).

«Борац» сыграл вничью с «Ференцварошем» (1:1, 2:3 пен.)

Победители в этих парах квалифицировались в общий этап Лиги Европы, а проигравшие отправились в общий этап Лиги конференций.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: