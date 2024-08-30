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Определились все участники общего этапа Лиги конференций сезона-2024/2025

Определились все участники общего этапа Лиги конференций сезона-2024/2025
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Сегодня, 30 августа завершились последние ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций. Таким образом, определились все участники общего этапа Лиги конференций сезона-2024/2025.

  1. «Ноа» (Армения);
  2. «Витория Гимарайнш» (Португалия);
  3. «Легия» (Польша);
  4. «Млада-Болеслав» (Чехия);
  5. «Целе» (Словения);
  6. «ТНС» (Уэльс);
  7. «Хайденхайм» (Германия);
  8. «Астана» (Казахстан);
  9. «Копенгаген» (Дания);
  10. «Юргорден» (Швеция);
  11. «Омония» (Кипр);
  12. «Пафос» (Кипр);
  13. «Бетис» (Испания);
  14. «Олимпия» Л (Словения);
  15. «Викингур» Р (Исландия);
  16. «Гент» (Бельгия);
  17. «Серкль Брюгге» (Бельгия);
  18. «Истанбул Башакшехир» (Турция);
  19. «Санкт-Галлен» (Швейцария);
  20. «Ларн» (Северная Ирландия);
  21. «Панатинаикос» (Греция);
  22. «Челси» (Англия);
  23. «Лугано» (Швейцария);
  24. «Мольде» (Норвегия);
  25. «Хартс» (Шотландия);
  26. «ЛАСК» (Австрия);
  27. «АПОЭЛ» (Кипр);
  28. «Шэмрок Роверс» (Ирландия);
  29. «Петрокуб» (Молдавия);
  30. «Динамо» Минск (Беларусь);
  31. «Ягеллония» (Польша);
  32. «Рапид» Вена (Австрия).
  33. «Фиорентина» (Италия);
  34. «Борац Б-Л» (Босния и Герцеговина);
  35. «ХИК» (Финляндия);
  36. «ТСЦ» (Сербия).

Действующим обладателем трофея является греческий «Олимпиакос», который в финале турнира в прошлом сезоне обыграл «Фиорентину» со счётом со счётом 1:0 (1:0 д.вр.).

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