Определились все участники общего этапа Лиги конференций сезона-2024/2025
Сегодня, 30 августа завершились последние ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций. Таким образом, определились все участники общего этапа Лиги конференций сезона-2024/2025.
- «Ноа» (Армения);
- «Витория Гимарайнш» (Португалия);
- «Легия» (Польша);
- «Млада-Болеслав» (Чехия);
- «Целе» (Словения);
- «ТНС» (Уэльс);
- «Хайденхайм» (Германия);
- «Астана» (Казахстан);
- «Копенгаген» (Дания);
- «Юргорден» (Швеция);
- «Омония» (Кипр);
- «Пафос» (Кипр);
- «Бетис» (Испания);
- «Олимпия» Л (Словения);
- «Викингур» Р (Исландия);
- «Гент» (Бельгия);
- «Серкль Брюгге» (Бельгия);
- «Истанбул Башакшехир» (Турция);
- «Санкт-Галлен» (Швейцария);
- «Ларн» (Северная Ирландия);
- «Панатинаикос» (Греция);
- «Челси» (Англия);
- «Лугано» (Швейцария);
- «Мольде» (Норвегия);
- «Хартс» (Шотландия);
- «ЛАСК» (Австрия);
- «АПОЭЛ» (Кипр);
- «Шэмрок Роверс» (Ирландия);
- «Петрокуб» (Молдавия);
- «Динамо» Минск (Беларусь);
- «Ягеллония» (Польша);
- «Рапид» Вена (Австрия).
- «Фиорентина» (Италия);
- «Борац Б-Л» (Босния и Герцеговина);
- «ХИК» (Финляндия);
- «ТСЦ» (Сербия).
Действующим обладателем трофея является греческий «Олимпиакос», который в финале турнира в прошлом сезоне обыграл «Фиорентину» со счётом со счётом 1:0 (1:0 д.вр.).
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