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Сегодня, 30 августа завершились последние ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций. Таким образом, определились все участники общего этапа Лиги конференций сезона-2024/2025.

«Ноа» (Армения); «Витория Гимарайнш» (Португалия); «Легия» (Польша); «Млада-Болеслав» (Чехия); «Целе» (Словения); «ТНС» (Уэльс); «Хайденхайм» (Германия); «Астана» (Казахстан); «Копенгаген» (Дания); «Юргорден» (Швеция); «Омония» (Кипр); «Пафос» (Кипр); «Бетис» (Испания); «Олимпия» Л (Словения); «Викингур» Р (Исландия); «Гент» (Бельгия); «Серкль Брюгге» (Бельгия); «Истанбул Башакшехир» (Турция); «Санкт-Галлен» (Швейцария); «Ларн» (Северная Ирландия); «Панатинаикос» (Греция); «Челси» (Англия); «Лугано» (Швейцария); «Мольде» (Норвегия); «Хартс» (Шотландия); «ЛАСК» (Австрия); «АПОЭЛ» (Кипр); «Шэмрок Роверс» (Ирландия); «Петрокуб» (Молдавия); «Динамо» Минск (Беларусь); «Ягеллония» (Польша); «Рапид» Вена (Австрия). «Фиорентина» (Италия); «Борац Б-Л» (Босния и Герцеговина); «ХИК» (Финляндия); «ТСЦ» (Сербия).

Действующим обладателем трофея является греческий «Олимпиакос», который в финале турнира в прошлом сезоне обыграл «Фиорентину» со счётом со счётом 1:0 (1:0 д.вр.).