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Агент Дивеева объяснил результативность футболиста в текущем сезоне

Агент Дивеева объяснил результативность футболиста в текущем сезоне
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Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева назвал причины результативности игрока в нынешнем сезоне.

«В первую очередь, связываю это с тем, что главный тренер ЦСКА стал вменять Дивееву регулярное посещение штрафной площади соперника. Поскольку Игорь обычно приходил только на стандарты, то сейчас он чаще задерживается после проведения атак. В итоге появилась результативность», — приводит слова Еремина Metaratings.

Дивеев стал первым защитником за всю историю РПЛ, который забил четыре гола в четырёх стартовых турах чемпионата без учёта пенальти. Всего Дивеев провёл семь матчей в новом сезоне, в который забил четыре гола. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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