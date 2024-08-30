Определились все участники общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025
29 августа состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы По их итогам определились все участники общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025.
- «Рома»
- «Манчестер Юнайтед»
- «Порту»
- «Аякс»
- «Рейнджерс»
- «Айнтрахт»
- «Лацио»
- «Тоттенхэм»
- «Славия» Прага
- «Реал Сосьедад»
- «АЗ»
- «Олимпиакос»
- «Лион»
- «Фенербахче»
- «Маккаби» Тель-Авив
- ПАОК
- «Стяуа»
- «Ференцварош»
- «Виктория Плзень»
- «Динамо» Киев
- «Лудогорец»
- «Мидтьюлланн»
- «Мальмё»
- «Атлетик» Бильбао
- «Хоффенхайм»
- «Ницца»
- «Андерлехт»
- «Твенте»
- «Бешикташ»
- РФШ
- «Эльфсборг»
- «Брага»
- «Будё-Глимт»
- «Галатасарай»
- «Карабах»
- «Юнион»
В новом сезоне Лиги Европы не будет группового этапа. Вместо этого 36 клубов сыграют в рамках одной «лиги» в общем этапе, и каждая команда сыграет с восемью другими. Команды будут распределены в четыре корзины по девять клубов в каждой на основе коэффициентов УЕФА сезона-2023/2024. Каждая команда проведёт четыре матча дома и четыре матча на выезде.
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