29 августа состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы По их итогам определились все участники общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025.

«Рома» «Манчестер Юнайтед» «Порту» «Аякс» «Рейнджерс» «Айнтрахт» «Лацио» «Тоттенхэм» «Славия» Прага «Реал Сосьедад» «АЗ» «Олимпиакос» «Лион» «Фенербахче» «Маккаби» Тель-Авив ПАОК «Стяуа» «Ференцварош» «Виктория Плзень» «Динамо» Киев «Лудогорец» «Мидтьюлланн» «Мальмё» «Атлетик» Бильбао «Хоффенхайм» «Ницца» «Андерлехт» «Твенте» «Бешикташ» РФШ «Эльфсборг» «Брага» «Будё-Глимт» «Галатасарай» «Карабах» «Юнион»

В новом сезоне Лиги Европы не будет группового этапа. Вместо этого 36 клубов сыграют в рамках одной «лиги» в общем этапе, и каждая команда сыграет с восемью другими. Команды будут распределены в четыре корзины по девять клубов в каждой на основе коэффициентов УЕФА сезона-2023/2024. Каждая команда проведёт четыре матча дома и четыре матча на выезде.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: