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Определились все участники общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025

Определились все участники общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025
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29 августа состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы По их итогам определились все участники общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025.

  1. «Рома»
  2. «Манчестер Юнайтед»
  3. «Порту»
  4. «Аякс»
  5. «Рейнджерс»
  6. «Айнтрахт»
  7. «Лацио»
  8. «Тоттенхэм»
  9. «Славия» Прага
  10. «Реал Сосьедад»
  11. «АЗ»
  12. «Олимпиакос»
  13. «Лион»
  14. «Фенербахче»
  15. «Маккаби» Тель-Авив
  16. ПАОК
  17. «Стяуа»
  18. «Ференцварош»
  19. «Виктория Плзень»
  20. «Динамо» Киев
  21. «Лудогорец»
  22. «Мидтьюлланн»
  23. «Мальмё»
  24. «Атлетик» Бильбао
  25. «Хоффенхайм»
  26. «Ницца»
  27. «Андерлехт»
  28. «Твенте»
  29. «Бешикташ»
  30. РФШ
  31. «Эльфсборг»
  32. «Брага»
  33. «Будё-Глимт»
  34. «Галатасарай»
  35. «Карабах»
  36. «Юнион»

В новом сезоне Лиги Европы не будет группового этапа. Вместо этого 36 клубов сыграют в рамках одной «лиги» в общем этапе, и каждая команда сыграет с восемью другими. Команды будут распределены в четыре корзины по девять клубов в каждой на основе коэффициентов УЕФА сезона-2023/2024. Каждая команда проведёт четыре матча дома и четыре матча на выезде.

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