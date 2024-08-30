Агент Тюкавина: сколько Костя должен забивать? Он же не робот, не в приставку играет

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина, прокомментировал снижение результативности игрока.

«Я не увидел спада в игре Тюкавина, поймите правильно. Посмотрите на его объем работы, сколько у него потерь и другие показатели. В том году он не забивал семь матчей подряд. Сейчас он отдал голевую в первом матче, затем забил сам. А сколько он должен забивать? Он же не робот, не в приставку играет», — приводит слова Сафонова Metaraings.

Тюкавин вызван в сборную России для участия в двух товарищеских матчах — с Вьетнамом и Таиландом. Игры товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал два ассиста.