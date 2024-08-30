«Реал» не смог обыграть «Лас-Пальмас» в гостевом матче Ла Лиги

Завершился матч 3-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Лас-Пальмас» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмасе. В качестве главного арбитра встречи выступил Хорхе Буэно Матео. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:30 мск. Итоговый результат — 1:1.

На 5-й минуте счёт открыл полузащитник «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро с передачи Оливера Макбарни. На 69-й минуте отметился голом нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

После трёх туров мадридский «Реал» набрал пять очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры, отставая от находящейся на первой строчке «Барселоны» на четыре очка. «Лас-Пальмас» имеет в своём активе два очка и находится на 15-м месте.