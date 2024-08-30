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«Реал» не смог обыграть «Лас-Пальмас» в гостевом матче Ла Лиги

«Реал» не смог обыграть «Лас-Пальмас» в гостевом матче Ла Лиги
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Завершился матч 3-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Лас-Пальмас» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Гран Канария» в Лас-Пальмасе. В качестве главного арбитра встречи выступил Хорхе Буэно Матео. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:30 мск. Итоговый результат — 1:1.

Испания — Примера . 3-й тур
29 августа 2024, четверг. 22:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Молейро – 5'     1:1 Винисиус Жуниор – 69'    

На 5-й минуте счёт открыл полузащитник «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро с передачи Оливера Макбарни. На 69-й минуте отметился голом нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

После трёх туров мадридский «Реал» набрал пять очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице испанской Примеры, отставая от находящейся на первой строчке «Барселоны» на четыре очка. «Лас-Пальмас» имеет в своём активе два очка и находится на 15-м месте.

Турнирная таблица Ла Лиги
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