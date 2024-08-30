«Арсенал» проявляет интерес к Рахиму Стерлингу — The Independent

«Арсенал» проявляет заинтересованность крайним нападающим «Челси» Рахимом Стерлингом. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета хочет снизить нагрузку на вингера Букайо Саку. При этом подчёркивается, что при переходе Стерлинга в «Арсенал» ему придётся пойти на существенное понижение заработной платы.

В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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