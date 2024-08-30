Аарон Рамсдейл в шаге от перехода в «Саутгемптон» — Mirror

26-летний вратарь «Арсенала» Аарон Рамсдейл крайне близок к переходу в «Саутгемптон», выступающий в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, данная сделка будет официально оформлена в ближайшее время. Подчёркивается, что английский голкипер желает покинуть клуб, поскольку он проиграл конкуренцию Давиду Райе.

Рамсдейл выступает в составе лондонского клуба с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 89 матчах во всех турнирах, в 32 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение 26-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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