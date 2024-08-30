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Мбаппе не забивает за мадридский «Реал» в трёх матчах подряд

Мбаппе не забивает за мадридский «Реал» в трёх матчах подряд
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не смог отличиться в игре 3-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом» (1:1). Таким образом, Мбаппе не забивает за мадридский «Реал» в трёх матчах подряд.

Испания — Примера . 3-й тур
29 августа 2024, четверг. 22:30 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Молейро – 5'     1:1 Винисиус Жуниор – 69'    

Мбаппе провёл за «Реал» четыре официальных матча в новом сезоне, в которых отметился одним голом в Суперкубке УЕФА.

3 июня 2024 года Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». Игрок присоединился к «Реалу» этим летом на правах свободного агента. 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

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