Карло Анчелотти высказался о неудачном старте «Реала» в чемпионате Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу неудачного старта команды в новом сезоне чемпионата Испании. В своём последнем матче команда сыграла вничью с «Лас-Пальмасом (1:1).

«Я не вижу недостатка характера или отношения. Иногда просто не находишь лучший способ играть. Мне нужно более чётко представлять стратегию, чтобы дать ясность игрокам. Когда возникает проблема, именно тренер должен взять на себя ответственность за поиск решения. И я это сделаю.

Нам сложно обрести солидность прошлого сезона, это понятно. Но не стоит искать оправданий. Календарь плотный, и нам нужно быстро восстанавливаться, ведь в воскресенье нас ждёт еще одна игра. Мне нужно яснее объяснить стратегию, дать ясность игрокам. Это обходится нам дороже, чем мы думали… нам нужно работать и сосредоточиться на том, чего мы хотим достичь. К счастью, эти три игры показали мне много вещей, которые идут не очень хорошо. И пришло время их исправить», — приводит слова Анчелотти AS.

На старте сезона «Реал» дважды сыграл вничью и одержал одну победу.

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