Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Десять российских футболистов выступят в еврокубках сезона-2024/2025

Десять российских футболистов выступят в еврокубках сезона-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

В еврокубках выступят десять российских футболистов.

Матвей Сафонов («ПСЖ»), Александр Головин («Монако»), Егор Пруцев («Црвена Звезда»), Даниил Худяков («Штурм»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Никита Хайкин (Будё-Глимт»), Фёдор Чалов (ПАОК), Магомед Оздоев (ПАОК), Юрий Лодыгин («Панатинаикос»), Алексей Площадный («Ноа»).

Ранее сообщалось, что 29-летний голкипер норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин установил рекорд по числу матчей в еврокубках среди российских легионеров. Голкипер попал в стартовый состав на матч квалификации Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой», тем самым обновив достижение наших легионеров в Европе. Прошлый рекорд принадлежал экс-футболисту Александру Мостовому, на счету которого 50 игр.

Материалы по теме
«МЮ», Моуринью, Захарян, Чалов — сегодня все узнают соперников в ЛЕ! Онлайн жеребьёвки
Live
«МЮ», Моуринью, Захарян, Чалов — сегодня все узнают соперников в ЛЕ! Онлайн жеребьёвки

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android