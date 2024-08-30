Десять российских футболистов выступят в еврокубках сезона-2024/2025

В еврокубках выступят десять российских футболистов.

Матвей Сафонов («ПСЖ»), Александр Головин («Монако»), Егор Пруцев («Црвена Звезда»), Даниил Худяков («Штурм»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Никита Хайкин (Будё-Глимт»), Фёдор Чалов (ПАОК), Магомед Оздоев (ПАОК), Юрий Лодыгин («Панатинаикос»), Алексей Площадный («Ноа»).

Ранее сообщалось, что 29-летний голкипер норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин установил рекорд по числу матчей в еврокубках среди российских легионеров. Голкипер попал в стартовый состав на матч квалификации Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой», тем самым обновив достижение наших легионеров в Европе. Прошлый рекорд принадлежал экс-футболисту Александру Мостовому, на счету которого 50 игр.

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