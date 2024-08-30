Радимов объяснил, почему Карпин вызвал в сборную России не играющего в «ПСЖ» Сафонова

Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал итоговый состав национальной команды на сентябрьский сбор с товарищескими матчами со сборными Вьетнама и Таиланда.

«В окончательный список вошли все, кто заслужил. Товарищеские матчи нужны, чтобы футболисты показывали себя в российской лиге и попадали в список. Мотивация играть в сборной России стоит дорогого. Сборная делает очень много для российского чемпионата. Сафонов сидит в запасе «ПСЖ», вызов в сборную — поддержка, чтобы «ПСЖ» тоже имел в виду, что он востребован, — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее официальный телеграм-канал сборной России опубликовал окончательный состав на сбор в сентябре 2024 года, в который вошли 24 полевых игрока и три голкипера, в том числе вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.