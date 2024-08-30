Колыванов высказался о ключевом изменении в игре «Краснодара»

Бывший главный тренер «Уфы» и московского «Торпедо» Игорь Колыванов прокомментировал игру «Краснодара» в сезоне-2024/2025.

«Краснодар» стартовал с трёх ничьих. Команда стала лучше играть в обороне, но забивает меньше мячей, они стали играть на результат, более организованно. «Краснодару» будет очень тяжело найти замену Кордобе и Сперцяну», — сказал Колыванов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Краснодар» в текущей турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает третье место с 12 набранными очками, отставание «быков» от лидирующего московского «Локомотива» составляет три очка. В трёх стартовых турах РПЛ чёрно-зелёные трижды сыграли ничью, после чего одержали три победы подряд. В шести матчах «Краснодар» пропустил три гола (2-3-й показатель в лиге), забив при этом шесть голов (11-13-й показатель в лиге).