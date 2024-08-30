Эвра: «Манчестер Юнайтед» вернул Погба, потому что хотел унизить Алекса Фергюсона

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра высказался о переходе полузащитника Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» в 2016 года.

«Манчестер Юнайтед» вернул Погба, потому что хотел унизить Алекса Фергюсона. Я сказал Погба не возвращаться, потому что он хотел в «Реал», и мадридский клуб хотел его, но Флорентино Перес не хотел платить деньги.

«Его агент позвонил в «Манчестер Юнайтед», и он подписал с ним контракт, не сказав мне об этом. Клуб был счастлив, потому что они продавали футболки, вы знаете, дети любят Погба — это было о коммерции», — приводит слова Эвра Goal со ссылкой на подкаст Stick to Football.

Напомним, в 2012 году Погба покинул «Манчестер Юнайтед», который тренировал Алекс Фергюсон, из-за недостатка игрового времени и подписал контракт с «Ювентусом».

Самые скандальные футболисты в истории