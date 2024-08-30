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Валерий Газзаев оценил стабильность «Зенита» и «Спартака» в сезоне-2024/2025

Валерий Газзаев оценил стабильность «Зенита» и «Спартака» в сезоне-2024/2025
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал результаты московского «Спартака» и петербургского «Зенита» в текущем сезоне.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Стабильность команд – это стабильность результата. «Спартак» провёл неплохую игру в Санкт-Петербурге, но уступил в матче Кубка России махачкалинскому «Динамо». А «Зенит» проиграл «Акрону».… Думаю, «Спартак» и «Зенит» проиграли в своих матчах Кубка России по делу. Да, в составе Махачкалы прекрасно сыграл вратарь, но сейчас мы же смотрим на результат, а не на ход матча», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Агаларов – 14'    
Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
5 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Васильев – 45+2'     1:1 Тимошенко – 54'    

«Зенит» не потерпел ни одного поражения в текущем розыгрыше РПЛ и с 14 очками в шести матчах занимает второе место, «Спартак» не проигрывал в пяти последних турах, набрал 11 очков и находится на пятой строчке турнирной таблицы. При этом оба клуба потерпели поражения («Спартак» — в основное время, «Зенит» — в серии пенальти) в своих матчах 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

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