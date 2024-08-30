Валерий Газзаев оценил стабильность «Зенита» и «Спартака» в сезоне-2024/2025

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал результаты московского «Спартака» и петербургского «Зенита» в текущем сезоне.

«Стабильность команд – это стабильность результата. «Спартак» провёл неплохую игру в Санкт-Петербурге, но уступил в матче Кубка России махачкалинскому «Динамо». А «Зенит» проиграл «Акрону».… Думаю, «Спартак» и «Зенит» проиграли в своих матчах Кубка России по делу. Да, в составе Махачкалы прекрасно сыграл вратарь, но сейчас мы же смотрим на результат, а не на ход матча», — приводит слова Газзаева Metaratings.

«Зенит» не потерпел ни одного поражения в текущем розыгрыше РПЛ и с 14 очками в шести матчах занимает второе место, «Спартак» не проигрывал в пяти последних турах, набрал 11 очков и находится на пятой строчке турнирной таблицы. При этом оба клуба потерпели поражения («Спартак» — в основное время, «Зенит» — в серии пенальти) в своих матчах 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.