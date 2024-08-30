Газзаев: «Акрон» в матче с «Зенитом» смотрелся очень неплохо, не отходил от своей игры

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил выступление в текущем сезоне новичка РПЛ тольяттинского «Акрона».

«Вообще, я считаю, что в Тольятти собралась интересная команда со своим стилем игры, от которого она не отходит. Если в команду придут более квалифицированные футболисты, то она покажет хороший результат. «Акрон» в матче с «Зенитом» смотрелся очень неплохо, не отходил от собственной игры. Победа над шестикратным чемпионом страны для дебютанта Премьер-Лиги – это очень хороший результат. Такие победы положительно влияют на коллектив и вселяют в футболистов веру в то, что они могут успешно выступать в РПЛ», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Тольяттинский «Акрон» в шести матчах РПЛ набрал четыре очка и занимает в турнирной таблице 14-е место — в зоне стыковых матчей. В группе Пути РПЛ Кубка России красно-чёрные набрали пять очков в трёх матчах, в том числе одержав победу в серии пенальти над действующим чемпионом России «Зенитом».