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Экс-защитник «Спартака» Кофрие будет выступать за испанскую «Валенсию»

Экс-защитник «Спартака» Кофрие будет выступать за испанскую «Валенсию»
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27-летний бельгийский центральный защитник Максимилиано Кофрие продолжит карьеру в «Валенсии», сообщает официальный сайт испанского клуба. Как сообщается, футболист переходит к «летучим мышам» из французского «Клермона» на правах аренды до конца сезона-2024/2025, при этом у «Валенсии» будет право выкупа арендованного игрока.

Текущий контракт Кофрие с «Клермоном», который выбыл во французскую Лигу 2 по итогам прошлого сезона, завершится в июне 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 2,5 млн.

С августа 2021 года по август 2022 года бельгийский защитник Максимилиано Кофрие выступал за московский «Спартак», где 26 матчах во всех турнирах отметился одним результативным пасом и тремя удалениями с поля.

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