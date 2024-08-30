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Тренер «Бешикташа» обратился к руководству с просьбой продать Зайнутдинова — HT Spor

Тренер «Бешикташа» обратился к руководству с просьбой продать Зайнутдинова — HT Spor
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Полузащитник «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов может покинуть турецкую команду.

Как сообщает HT Spor, новый главный тренер «Бешикташа» Джованни ван Бронкхорст не рассчитывает в новом сезоне на футболиста национальной команды Казахстана и попросил руководство найти ему новый клуб.

В новом сезоне 26-летний Зайнутдинов ни разу не появился на поле. В минувшем сезоне футболист принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Зайнутдинова составляет € 5 млн. В России Бактиёр выступал за ЦСКА и «Ростов».

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