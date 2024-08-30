Валерий Газзаев: у московского «Динамо» выработался какой-то комплекс перед «Краснодаром»

Бывший главный тренер московских ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев высказался о домашнем поражении бело-голубых от «Краснодара» (0:1) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мне кажется, у московского «Динамо» выработался какой-то комплекс перед «Краснодаром». Сейчас ребята проиграли дома в чемпионате, в конце прошлого сезона тоже уступили в решающем матче, когда у команды был шанс стать чемпионом. Таких комплексов не должно быть у команд, которые решают задачи глобального характера», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Московское «Динамо» в шести матчах чемпионата России текущего сезона набрало 12 очков и находится на четвёртой строчке турнирной таблицы. После трёх стартовых побед бело-голубые потерпели два поражения в трёх матчах с одинаковым счётом 0:1 — от «Зенита» на выезде и «Краснодара» на своём поле.