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Валерий Газзаев: у московского «Динамо» выработался какой-то комплекс перед «Краснодаром»

Валерий Газзаев: у московского «Динамо» выработался какой-то комплекс перед «Краснодаром»
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Бывший главный тренер московских ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев высказался о домашнем поражении бело-голубых от «Краснодара» (0:1) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 25'    

«Мне кажется, у московского «Динамо» выработался какой-то комплекс перед «Краснодаром». Сейчас ребята проиграли дома в чемпионате, в конце прошлого сезона тоже уступили в решающем матче, когда у команды был шанс стать чемпионом. Таких комплексов не должно быть у команд, которые решают задачи глобального характера», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Московское «Динамо» в шести матчах чемпионата России текущего сезона набрало 12 очков и находится на четвёртой строчке турнирной таблицы. После трёх стартовых побед бело-голубые потерпели два поражения в трёх матчах с одинаковым счётом 0:1 — от «Зенита» на выезде и «Краснодара» на своём поле.

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