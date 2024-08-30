Адиев рассказал, с какими сложностями столкнётся Черчесов в сборной Казахстана

Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев высказался о перспективах Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана.

«Будет ли Черчесову сложно? Думаю, да. Сложно, потому что сборная Казахстана находится в переходном моменте. Я это Станиславу Саламовичу говорил. Вчерашние лидеры уже на исходе. Новых нужно ждать и растить. Поэтому первые результаты, думаю, для него будут очень сложными», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

До национальной команды Казахстана Черчесов работал в венгерском клубе «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее специалист возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».

Станислав Черчесов тренируется со штангой: