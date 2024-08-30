Адиев: думаю, я близок к уходу из «Ахмата»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Магомед Адиев высказался о своём будущем в команде.

«Я думаю, я близок к тому, чтобы покинуть «Ахмат». Но я к этому отношусь абсолютно спокойно. От чего это зависит? От побед, в первую очередь. Второе, я и сам хочу прояснить для себя определённые моменты. Хочу понять, стали мы лучше или хуже по сравнению с прошлым сезоном. Надо в этих нюансах определиться", — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

47-летний российский специалист Магомед Адиев возглавил грозненскую команду 5 апреля 2024 года.

После шести туров РПЛ «Ахмат» набрал четыре очка и занимает 16-е место. В следующем матче подопечные Адиева сыграют с «Акроном», встреча состоится 31 августа.

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