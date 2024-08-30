Валерий Газзаев высказался о лидерстве «Локомотива» в РПЛ

Бывший главный тренер московских ЦСКА и «Динамо» Валерий Газзаев прокомментировал лидерство в Российской Премьер-Лиге столичного «Локомотива».

– «Локомотив» – это история про то, что в текущих условиях можно добиваться результата, опираясь на собственную молодёжь?

– Я думаю, что да. Особенно сейчас, когда мы находимся в изоляции, «Локомотив» и Галактионов выбрали правильный вектор развития. Мы видим хорошее качество игры команды и много российских футболистов в составе, что очень радует. Я поздравляю Галактионова с тем, что его стратегия приносит успехи, — приводит слова Газзаева Metaratings.

Московский «Локомотив» после шести туров РПЛ возглавляет турнирную таблицу, набрав 15 очков. В составе железнодорожников имеется девять футболистов в возрасте моложе 23 лет.