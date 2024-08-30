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Суарес отреагировал на смерть уругвайского игрока, потерявшего сознание по ходу матча

Суарес отреагировал на смерть уругвайского игрока, потерявшего сознание по ходу матча
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Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес отреагировал на смерть 27-летнего уругвайского футболиста, защитника клуба «Насьональ» Хуана Искьердо.

«Боль, грусть, которую сложно объяснить. Покойся с миром, твоей семье желаю сил в этот непростой для них момент», — написал Суарес в одной из социальных сетей.

Напомним, Искьердо заменил Себастьяна Коутса в уругвайском клубе в перерыве матча с «Сан-Паулу» 22 августа. На 84-й минуте защитник упал на землю без сознания из-за нерегулярного сердцебиения. Искьердо был доставлен в больницу Альберта Эйнштейна. В заявлении больницы, опубликованном поздно вечером во вторник, говорится, что у Искьердо была остановка дыхания, связанная с сердечной аритмией.

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