Стал известен состав корзин для жеребьёвки Лиги конференций

Определились все участники группового этапа Лиги конференций УЕФА. «Чемпионат» представляет вашему вниманию состав корзин предстоящего розыгрыша турнира, жеребьёвка которого начнётся сегодня, 30 августа, в 15:30 мск.
Корзина 1: «Челси» (Англия), «Копенгаген» (Дания), «Гент» (Бельгия), «Фиорентина» (Италия), ЛАСК (Австрия), «Бетис» (Испания).
Корзина 2: «Истанбул» (Турция), «Мольде» (Норвегия), «Легия» (Польша), «Хайденхайм» (Германия), «Юргорден» (Швеция), АПОЭЛ (Кипр).
Корзина 3: «Рапид» (Австрия), «Омония» (Кипр), ХИК (Финляндия), «Витория» (Португалия), «Астана» (Казахстан), «Олимпия» (Словения).
Корзина 4: «Серкль Брюгге» (Бельгия), «Шемрок Роверс» (Ирландия), «Нью-Сэйнтс» (Уэльс), «Лугано» (Швейцария), «Млада Болеслав» (Чехия), «Хартс» (Шотландия).
Корзина 5: «Петрокуб» (Молдавия), «Санкт-Галлен» (Швейцария), «Панатинаикос» (Греция), «Бачка Топола» (Сербия), «Борац» (Босния и Герцеговина), «Ягеллония» (Польша).
Корзина 6: «Целе» (Словения), «Ларн» (Ирландия), «Динамо» Минск (Белоруссия), «Пафос» (Кипр), «Викингур» (Исландия), «Ноа» (Армения).
Действующим обладателем трофея является греческий «Олимпиакос», который в финале турнира в прошлом сезоне обыграл в дополнительное время итальянскую «Фиорентину» со счётом 1:0.
Фанаты «Ромы» смотрят финал Лиги конференций на домашней арене: