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30 августа главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Ла Лиги, еврокубки, теннис, US Open — 2024

Соболев прошёл медосмотр для «Зенита», Алькарас провалился на US Open. Главное к утру
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев успешно прошёл медосмотр для оформления трансфера в петербургский «Зенит», третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас проиграл в трёх сетах во 2-м круге теннисного US Open — 2024, определились все участники основных турниров Лиги Европы и Лиги конференций. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Соболев успешно прошёл медосмотр для перехода в «Зенит».
  2. Алькарас завершил своё выступление на US Open, потерпев поражение в матче 2-го круга.
  3. Определились все участники общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025.
  4. Во «Фратрии» обратились к Александру Соболеву по случаю его вероятного перехода в «Зенит».
  5. Даниил Медведев вышел в третий круг US Open.
  6. Гол Оздоева помог ПАОКу обыграть «Шэмрок Роверс» и выйти в общий этап Лиги Европы.
  7. Елена Рыбакина снялась с US Open — 2024.
  8. «Реал» не смог обыграть «Лас-Пальмас» в гостевом матче Ла Лиги.
  9. Мирра Андреева потерпела поражение от американки Крюгер во 2-м круге US Open — 2024.
  10. Определились все участники общего этапа Лиги конференций сезона-2024/2025.
  11. US Open — 2024, мужчины: результаты 4-го игрового дня, сетка соревнований.
  12. US Open — 2024, женщины: результаты 4-го игрового дня, сетка соревнований.
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