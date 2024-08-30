Соболев прошёл медосмотр для «Зенита», Алькарас провалился на US Open. Главное к утру

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев успешно прошёл медосмотр для оформления трансфера в петербургский «Зенит», третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас проиграл в трёх сетах во 2-м круге теннисного US Open — 2024, определились все участники основных турниров Лиги Европы и Лиги конференций. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».