Соболев прошёл медосмотр для «Зенита», Алькарас провалился на US Open. Главное к утру
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев успешно прошёл медосмотр для оформления трансфера в петербургский «Зенит», третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас проиграл в трёх сетах во 2-м круге теннисного US Open — 2024, определились все участники основных турниров Лиги Европы и Лиги конференций. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Александр Соболев успешно прошёл медосмотр для перехода в «Зенит».
- Алькарас завершил своё выступление на US Open, потерпев поражение в матче 2-го круга.
- Определились все участники общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025.
- Во «Фратрии» обратились к Александру Соболеву по случаю его вероятного перехода в «Зенит».
- Даниил Медведев вышел в третий круг US Open.
- Гол Оздоева помог ПАОКу обыграть «Шэмрок Роверс» и выйти в общий этап Лиги Европы.
- Елена Рыбакина снялась с US Open — 2024.
- «Реал» не смог обыграть «Лас-Пальмас» в гостевом матче Ла Лиги.
- Мирра Андреева потерпела поражение от американки Крюгер во 2-м круге US Open — 2024.
- Определились все участники общего этапа Лиги конференций сезона-2024/2025.
- US Open — 2024, мужчины: результаты 4-го игрового дня, сетка соревнований.
- US Open — 2024, женщины: результаты 4-го игрового дня, сетка соревнований.
- СКА выиграл домашний турнир, уступив в заключительном матче олимпийской сборной России.
- Паралимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 1-го дня.
- Паралимпиада-2024 в Париже: Россия идёт 19-й в медальном зачёте, Китай лидирует.
Материалы по теме
Комментарии