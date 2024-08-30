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Криштиану Роналду назвал победу в финале Лиги чемпионов в Москве самой особенной

Криштиану Роналду назвал победу в финале Лиги чемпионов в Москве самой особенной
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал финал Лиги чемпионов 2008 года, который состоялся в Москве, самым запоминающимся в своей карьере. Напомним, тогда в решающем матче «Манчестер Юнайтед» обыграл лондонский «Челси» (1:1, 6:5 — пен.).

Лига чемпионов . Финал
21 мая 2008, среда. 22:45 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
6 : 5
Челси
Лондон, Англия
1:0 Роналду – 26'     1:1 Лэмпард – 45'    
Удаления: нет / Дрогба – 115'

«Когда вы говорите «самый особенный», на ум всегда приходит первый финал Лиги чемпионов, в 2008 году, когда я играл за «Манчестер Юнайтед». Мы победили, я забил гол с игры, но промахнулся в серии пенальти. Конечно, те четыре победы, которые были с «Реалом», это невероятно», — сказал Роналду во время проведения жеребьёвки основного этапа Лиги чемпионов.

Напомним, 39-летний форвард выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

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