Защитник «Локомотива» Александр Сильянов: если будем играть так же, закроем рты критикам

Фланговый защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал успешное выступление железнодорожников в Российской Премьер-Лиге.

— Можно ли сказать, что «Локомотив» закрыл рты критикам, которые говорили, что после ухода лидеров команда будет середняком?

— Не прям закрыли, ведь прошло всего шесть туров. Если так пойдёт дальше, то да, — сказал Сильянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Локомотив» по итогам шести туров национального чемпионата возглавляет турнирную таблицу, набрав в шести матчах 15 очков. На одно очко от красно-зелёных отстаёт петербургский «Зенит», на три очка — «Краснодар» и московское «Динамо».

Также железнодорожники лидируют в группе Пути РПЛ Кубка России, набрав девять очков в трёх матчах.