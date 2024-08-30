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Самуэль Жиго стал приоритетной трансферной целью для клуба из Саудовской Аравии

Самуэль Жиго стал приоритетной трансферной целью для клуба из Саудовской Аравии
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Защитник французского «Марселя» Самуэль Жиго, ранее выступавший в составе московского «Спартака, может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает журналист Жюльен Фромен в соцсетях, футболист стал приоритетной целью для неназванного клуба из Саудовской Аравии. Отмечается, что сделка может быть оформлена в ближайшие сутки.

Напомним, Жиго выступал в составе «Спартака» с 2018 по 2022 год. За этот период центральный защитник принял участие в 110 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и пятью результативными передачами.

В минувшем сезоне Жиго принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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