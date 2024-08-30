Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы: во сколько начало, где смотреть трансляцию

Сегодня, 30 августа, пройдёт жеребьёвка группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. Ранее определились все участники группового этапа Лиги Европы. Начало жеребьёвки — в 14:00 по московскому времени. В прямом эфире её покажет видеосервис Okko.

Впервые групповой этап Лиги Европы пройдёт в новом формате. 36 клубов сыграют в рамках одной «лиги» в общем этапе и каждая команда сыграет с восемью другими. Команды будут распределены в четыре корзины по девять клубов в каждой на основе коэффициентов УЕФА сезона-2023/2024. Каждая команда проведёт четыре матча дома и четыре матча на выезде.

Напомним, итальянская «Аталанта» в решающем матче минувшего розыгрыша Лиги Европы разгромила леверкузенский «Байер» со счётом 3:0.