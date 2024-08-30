Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жеребьёвка группового этапа Лиги конференций: во сколько начало, где смотреть трансляцию

Жеребьёвка группового этапа Лиги конференций: во сколько начало, где смотреть трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 августа, пройдёт жеребьёвка группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025. Ранее определились все участники группового этапа Лиги Европы. Начало жеребьёвки — в 15:30 по московскому времени. В прямом эфире её покажет видеосервис Okko.

Впервые групповой этап Лиги конференций пройдёт в новом формате. 36 клубов сыграют в рамках одной «лиги» в общем этапе, и каждая команда сыграет с восемью другими. Команды будут распределены в четыре корзины по девять клубов в каждой на основе коэффициентов УЕФА сезона-2023/2024. Каждая команда проведёт четыре матча дома и четыре матча на выезде.

Действующим обладателем трофея является греческий «Олимпиакос», который в финале турнира в прошлом сезоне обыграл в дополнительное время итальянскую «Фиорентину» со счётом 1:0.

Материалы по теме
Стал известен состав корзин для жеребьёвки Лиги конференций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android