Жеребьёвка группового этапа Лиги конференций: во сколько начало, где смотреть трансляцию

Сегодня, 30 августа, пройдёт жеребьёвка группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025. Ранее определились все участники группового этапа Лиги Европы. Начало жеребьёвки — в 15:30 по московскому времени. В прямом эфире её покажет видеосервис Okko.

Впервые групповой этап Лиги конференций пройдёт в новом формате. 36 клубов сыграют в рамках одной «лиги» в общем этапе, и каждая команда сыграет с восемью другими. Команды будут распределены в четыре корзины по девять клубов в каждой на основе коэффициентов УЕФА сезона-2023/2024. Каждая команда проведёт четыре матча дома и четыре матча на выезде.

Действующим обладателем трофея является греческий «Олимпиакос», который в финале турнира в прошлом сезоне обыграл в дополнительное время итальянскую «Фиорентину» со счётом 1:0.