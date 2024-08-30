Экс-голкипер «Зенита» Станислав Крицюк подписал контракт с «Тюменью»

Бывший голкипер санкт-петербургского «Зенита», «Краснодара» и сборной России Станислав Крицюк стал футболистом «Тюмени», выступающей в Мелбет Первой лиге. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте. Выступать за команду новый вратарь будет под 33-м номером.

33-летний голкипер находился без клуба с июля этого года. Последней командой вратаря был португальский «Жил Висенте». Ранее Крицюк также выступал в Португалии за «Риу Аве», «Брагу» и «Белененсеш». В России Станислав успел поиграть за «Краснодар» и «Зенит», с которым стал чемпионом страны. В активе Крицюка также есть два матча за российскую национальную команду. В еврокубках вратарь провёл 22 встречи за разные клубы.

После семи сыгранных туров «Тюмень» набрала пять очков и занимает 16-е место в турнирной таблице.