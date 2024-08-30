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Председатель правления «Зенита» Медведев: в четверг Соболев не прошёл медобследование

Председатель правления «Зенита» Медведев: в четверг Соболев не прошёл медобследование
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что нападающий «Спартака» Александр Соболев не проходил в четверг медосвидетельствование перед переходом в санкт-петербургский клуб.

«Александр Соболев в четверг не прошёл медобследование. А ночью обследования не проходят», — приводит слова Медведева ТАСС.

В минувшем месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака» за демонстративное желание перейти в санкт-петербургский клуб. Трудовое соглашение Александра с красно-белыми рассчитано до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

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