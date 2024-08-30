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Барриос рассказал, кого считает конкурентом «Зенита» в РПЛ

Барриос рассказал, кого считает конкурентом «Зенита» в РПЛ
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил на вопрос, кого считает конкурентом сине-бело-голубых в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. По его мнению, сейчас в борьбе находятся все команды.

«Турнир только начался. Все команды находятся в борьбе, как и мы. Кто-то начал хорошо, кто-то — не очень. В любой момент результаты команд могут измениться. Мы попробуем достичь хорошего уровня в этом сезоне, чтобы заработать максимум очков в матче и в конце выиграть РПЛ», — сказал Барриос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после шести стартовых туров возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив». Действующий чемпион «Зенит» идёт на второй строчке.

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