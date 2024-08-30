Полузащитник «Акрона» Палиенко: рано подводить какие-то итоги, это нужно делать зимой

Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко рассказал о поиске взаимопонимания между футболистами в тольяттинском клубе, а также заявил, что ещё рано подводить итоги выступления команды в РПЛ.

«Я считаю, что рано подводить какие-то итоги в РПЛ, потому что команда только строится. Можно будет подводить какие-то итоги уже ближе к зимней паузе. В любом случае нужно какое-то время, чтобы понять друг друга, привыкнуть друг к другу, а также определить игровые качества партнёров по команде. С каждым днём мы привыкаем друг к другу», — сказал Палиенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После шести сыгранных матчей «Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе тольяттинской команды четыре набранных очка.