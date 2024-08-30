Ловчев предположил, что Батраков сыграет за сборную России в сентябрьских матчах

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев ожидает, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков дебютирует за сборную России в матчах с командами Вьетнама и Таиланда.

«Думаю, что Батракова увидим. Всех, кого вызывает Карпин, он пробует. И правильно делает. А когда, если не в этих играх это делать и смотреть, что он из себя представляет? Приведу пример. Я молодой пацан — 20 лет, идёт тренировка в Тарасовке, и мне Генка Логофет говорит: «Смотри, Качалин приехал — по твою душу». Он идёт к Симоняну и спрашивает, как этот парень ведёт себя, что ест и прочее, прочее. Это правильная вещь», — заявил Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА.