Панамский игрок «Химок» Фаринья поделился впечатлениями от жизни в Москве

Панамский новичок «Химок» Эдгардо Фаринья поделился впечатлениями от жизни в Москве. По его словам, столица России — очень красивый город, в котором комфортно жить. Также Фаринья высказался о футбольной адаптации в РПЛ и признался, что языковой барьер доставляет ему сложности.

«Город очень красивый. Мне здесь нравится, жить комфортно. А что касается футбола, надо понять уровень команды, на что она способна. У нас есть много хороших вещей внутри коллектива, которые мне нравятся. В целом работаем хорошо. Я знаю, что в Москве есть много латиноамериканцев, но пока познакомиться не удалось. Думаю, это впереди. А так, конечно, языковой барьер никто не отменял, поэтому пока сложновато», — приводит слова Фариньи интернет-портал «Евро-Футбол.Ру».