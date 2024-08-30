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Степашин: Сёмин и Гершкович сказали мне: «Динамо» готово конкурировать с «Газпромом»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал, какую оценку игре московского клуба дали Юрий Сёмин и Михаил Гершкович. По словам функционера, специалисты отметили, что «Динамо» может конкурировать с «Зенитом» за статус чемпиона страны.

— «Динамо» даже с таким судейством идёт на третьем-четвёртом месте в чемпионате...

— Мы сидели на матче вместе с моими друзьями, Юрием Павловичем Сёминым и Михаилом Даниловичем Гершковичем, и оба этих замечательных специалиста сказали: а «Динамо»-то готово конкурировать с «Газпромом».

— 1 сентября «Динамо» сыграет в Оренбурге. Какие ваши прогнозы?

— Переживаю, что придётся обидеть «Оренбург» — приводит слова Сергея Степашина «Комсомольская правда».

Ранее Степашин призвал арбитра Сергея Карасёва извиниться за неоднозначные решения в матчах «Динамо».