Экс-игрок «Динамо» Саба Сазонов перешёл в «Эмполи» на правах аренды

Воспитанник «Зенита» и экс-футболист московского «Динамо» Саба Сазонов перешёл из «Торино» в «Эмполи» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба нового клуба грузинского защитника.

Фото: ФК «Эмполи»

В минувшем сезоне Сазонов принял участие в 17 матчах за «Торино» во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности защитник провёл на поле 523 минуты. Защитник успел принять участие в одной игре «Торино» в нынешнем сезоне Серии А. Также в активе игрока есть три матча в составе основной сборной Грузии.

Действующее трудовое соглашение игрока с «Торино» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.