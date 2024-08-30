Газзаев: хочется, чтобы ЦСКА шёл в тройке лучших команд РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что хочет видеть армейцев в числе лучших российских команд.

«ЦСКА – это клуб с большими традициями и амбициями. Это клуб, который должен претендовать только на самые высокие места. Конечно, в течение сезона бывают и поражения, и ничьи, но я надеюсь, что команда будет ставить перед собой самые высокие цели, как и «Зенит», «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». Конечно, хочется, чтобы ЦСКА твёрдо и основательно шёл в тройке лучших команд страны», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, в матче 6-го тура РПЛ ЦСКА встречался с «Акроном». Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков из Азова. Встреча закончилась со счётом 4:0 в пользу армейцев. По состоянию на сегодняшний день столичный ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Москвичи набрали 10 очков по результатам шести игр.