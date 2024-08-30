Горшков: если Семак не даст играть Соболеву или посадит на лавку, будет конфликт

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказался о возможном переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в клуб из Санкт-Петербурга.

«Если решение по Соболеву примут и он будет в команде, уверен в профессиональном подходе. Будет конфликт, если Семак посадит Соболева на лавку и не даст ему играть. Не думаю, что этот вопрос остро стоит. Возможно, хотели другого игрока, но, если есть решение, тренер должен выполнять свою роботу. Если игрок соответствует и выигрывает конкуренцию, должен выходить на поле. Тут же не частная лавочка. Конечно, есть нюансы, когда один игрок нравится больше. Возможно, были шероховатости, но конфликтной ситуации быть не должно», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.