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«Давайте играть или с судьёй, или по-честному». В «Динамо» ответили на вопрос о судействе

«Давайте играть или с судьёй, или по-честному». В «Динамо» ответили на вопрос о судействе
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Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин ответил на вопрос о судействе в РПЛ, вспомнив фразу из своего детства. По словам функционера, когда он играл с друзьями в футбол во дворе, то было два варианта — играть с судьёй или играть по-честному.

«Мы тут как-то с друзьями вспоминали, что когда мы играли в футбол во дворе в Ленинграде, то говорили: давайте либо с судьёй, либо по-честному», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

Ранее Степашин также призвал арбитра Сергея Карасёва извиниться за неназначенный пенальти в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Напомним, судья не поставил 11-метровый в ворота «Краснодара» после падения игрока «Динамо» Диего Лаксальта. В итоге встреча завершилась победой южного клуба со счётом 1:0.

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