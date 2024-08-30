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В «Ахмате» высказались о будущем главного тренера Адиева в клубе

В «Ахмате» высказались о будущем главного тренера Адиева в клубе
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Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о будущем главного тренера Магомеда Адиева в клубе.

«У нас есть главный тренер, который готовит команду к предстоящему матчу. Когда у клуба нет доверия к тренеру, он меняет его. На сегодняшний день команду готовит Адиев к предстоящему матчу», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

47-летний российский специалист Магомед Адиев возглавил грозненскую команду 5 апреля 2024 года. Ранее специалист возглавлял сборную Казахстана и махачкалинский «Анжи».

После шести туров РПЛ «Ахмат» набрал четыре очка и занимает 16-е место. В следующем матче подопечные Адиева сыграют с «Акроном», встреча состоится 31 августа.

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