Игрок «Химок» Степанов: мы молодцы — первыми остановили «Зенит». Легко в РПЛ им не будет

Футболист подмосковных «Химок» Денис Степанов считает, что «Зенит» не сможет завоевать лёгкое чемпионство в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025. Степанов признался, что ему больше нравится «Локомотив».

«Мы первыми остановили «Зенит», молодцы, но это обычная игра — идём дальше. Но мы даже не выиграли. «Зенит» уже три игры не побеждает, сами видите, что с ним можно бороться. Мне «Локомотив» больше нравится. Лёгкого чемпионства у «Зенита» не будет, как все говорят», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Химки» сыграли вничью с «Зенитом» в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 1:1. «Зенит» не может выиграть уже три матча во всех турнирах подряд.